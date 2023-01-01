توفر Megaport نطاقًا تردديًا قابلاً للتطوير للاتصالات السحابية العامة والخاصة، وإيثرنت المترو، والوصلة الخلفية لمركز البيانات بالإضافة إلى خدمات تبادل الإنترنت.

الموقع الإلكتروني: megaport.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Megaport. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.