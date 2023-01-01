مركز البيانات لخدمات Dataknox. حلول دورة الحياة الكاملة من مركز البيانات إلى السحابة. يمكنك تلبية احتياجات إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات والتصرف فيها مع زيادة قيمة الأصول المتقاعدة إلى الحد الأقصى.

الموقع الإلكتروني: dataknox.io

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