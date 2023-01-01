WebCatalog
Dataknox

Dataknox

dataknox.io

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Dataknox على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

مركز البيانات لخدمات Dataknox. حلول دورة الحياة الكاملة من مركز البيانات إلى السحابة. يمكنك تلبية احتياجات إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات والتصرف فيها مع زيادة قيمة الأصول المتقاعدة إلى الحد الأقصى.

الموقع الإلكتروني: dataknox.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Dataknox. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

BTCEX

BTCEX

btcex.com

Dayforce

Dayforce

ceridian.com

Smart Workforce

Smart Workforce

smartworkforce.co.uk

Shipgru

Shipgru

shipgru.com

PowerDetails

PowerDetails

powerdetails.com

Corcentric

Corcentric

corcentric.com

Jenzabar

Jenzabar

myjenzabar.net

CloudFactory

CloudFactory

cloudfactory.com

SecurityMetrics

SecurityMetrics

securitymetrics.com

FreshMail

FreshMail

freshmail.com

RunPod

RunPod

runpod.io

Fidelity Investments

Fidelity Investments

fidelity.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية