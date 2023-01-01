تركز BTCEX، وهي شركة متخصصة في تقديم خدمات مشتقات الأصول الرقمية، على تصميم وتطوير الهامش وصناديق الاستثمار المتداولة والعقود الآجلة والخيارات وخدمات الدعم ذات الصلة لتلبية احتياجات العملاء بشكل كامل.

الموقع الإلكتروني: btcex.com

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