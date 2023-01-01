WebCatalog
BTCEX

BTCEX

btcex.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من BTCEX على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تركز BTCEX، وهي شركة متخصصة في تقديم خدمات مشتقات الأصول الرقمية، على تصميم وتطوير الهامش وصناديق الاستثمار المتداولة والعقود الآجلة والخيارات وخدمات الدعم ذات الصلة لتلبية احتياجات العملاء بشكل كامل.

الموقع الإلكتروني: btcex.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ BTCEX. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Upstox

Upstox

upstox.com

BKEX

BKEX

bkex.com

Dataknox

Dataknox

dataknox.io

BingX

BingX

bingx.com

Quantiply

Quantiply

quantiply.tech

CoinTiger

CoinTiger

cointiger.com

MEXC

MEXC

mexc.com

Seismic LiveSocial

Seismic LiveSocial

livesocial.seismic.com

Trustline

Trustline

trustline.in

eInvest

eInvest

einvest.affinhwang.com

Scalable Capital

Scalable Capital

scalable.capital

Huobi

Huobi

huobi.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية