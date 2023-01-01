ابدأ تداول الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة وصناديق الاستثمار العقارية في ماليزيا والولايات المتحدة وهونج كونج وسنغافورة وأستراليا مع بنك Affin Hwang Investment Bank Berhad، أحد وسطاء الأسهم الرائدين في ماليزيا. نحن نقدم تداول العقود الآجلة في FCPO (زيت النخيل الخام)، FKLI (مؤشر KLCI) وFGLD (الذهب). مع تمويل هامش الأسهم الخاص بنا، يمكنك الاستفادة من استثمارك بما يصل إلى 2.5 مرة! استخدم خدماتنا لإقراض واقتراض الأسهم لتلبية احتياجات التداول الخاصة بك.

الموقع الإلكتروني: einvest.affinhwang.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ eInvest. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.