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TradersPost

TradersPost

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الموقع الإلكتروني: traderspost.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من TradersPost على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

TradersPost can automate stocks, crypto, options and futures trading strategies from TradingView or TrendSpider in popular brokers like TDAmeritrade, TradeStation, Coinbase, Interactive Brokers and Alpaca.

الموقع الإلكتروني: traderspost.io

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