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Sugar Market

Sugar Market

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الموقع الإلكتروني: salesfusion.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Sugar Market على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يعتبر Sugar Market من SugarCRM (المعروف سابقًا باسم Salesfusion) عبارة عن منصة لأتمتة التسويق تم تصميمها لتعمل من أجلك. اطلب عرضًا توضيحيًا!

الموقع الإلكتروني: salesfusion.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Sugar Market. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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