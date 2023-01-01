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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من BrightHire على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

الناس هم استثمارك الأكثر أهمية. اجعل كل توظيف مهمًا. لا يمكن لعملية التوظيف الخاصة بك أن تكون جيدة فحسب، بل يجب أن تكون رائعة. تعمل فرق التوظيف الأكثر كفاءة وفعالية على BrightHire.

الموقع الإلكتروني: brighthire.com

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