OneRecruit

برنامج التوظيف الذي يعمل! تتبع المتقدمين للوظيفة بسهولة واتخذ قرارات توظيف جيدة باستخدام التحليل التنبؤي.

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