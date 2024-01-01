بدائل - Nexeo HR
ADP
adp.com
تقدم ADP حلولاً رائدة في مجال الرواتب والموارد البشرية عبر الإنترنت، بالإضافة إلى الضرائب والامتثال وإدارة المزايا والمزيد. احصل على الأفضل مع ADP.
Kwork
kwork.com
Kwork هو سوق عالمي مستقل يقدم خدمات بأسعار ثابتة تبدأ من 10 دولارات. بدءًا من تطوير وتصميم الويب وحتى إنشاء الموسيقى وSMM وتحسين محركات البحث وتحرير الفيديو والمزيد - هناك خدمة تلبي جميع الاحتياجات!
Interaction Design Foundation
interaction-design.org
دورات تصميم تجربة المستخدم عبر الإنترنت من قبل خبراء، مع شهادات معترف بها في الصناعة
Zenefits
zenefits.com
Zenefits هي شركة مقرها في الولايات المتحدة تقدم برمجيات سحابية كخدمة للشركات لإدارة مواردها البشرية، مع التركيز بشكل خاص على مساعدتهم في تغطية التأمين الصحي. تأسست Zenefits في عام 2013. ويقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو. .
Central Test
centraltest.com
حلول تقييم المواهب التنبؤية: اختبار نفسي لاتخاذ أفضل القرارات في مجال التوظيف وتنمية المواهب، مقابلة فيديو، ردود فعل 360 درجة.
Alight
alight.com
بدءًا من التوظيف وحتى التقاعد وما بعده، يعتمد موظفوك عليك للحصول على الموارد التي من شأنها تعزيز صحتهم وثرواتهم ورفاهيتهم. ضع القوة بين أيديهم من خلال البيانات والتكنولوجيا التي توفر الوضوح من خلال رؤى متصلة واسعة النطاق وفي الوقت المناسب. حقق نتائج أفضل لموظفيك ولعملك.
TriNet Hire
app.trinethire.com
TriNet Hire هي أداة توظيف سحابية بسيطة وقوية تجعل النشر على لوحات الوظائف وإدارة المرشحين أمرًا سهلاً. أنشئ منشورات وظائف جديدة بسهولة وانشرها على لوحات الوظائف المهمة. قم بالترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومراجعة السير الذاتية وتنزيل الملفات المقدمة وإرفاق التعليقات والتقييمات والكلمات الرئيسية ...
Hone
honehq.com
رفع مستوى مهارات فريقك. يقدم Hone تدريبًا إداريًا قابلاً للتطوير يجمع بين أفضل تجارب التعلم المباشر في فئتها ومنصة تغيير السلوك.
Project Management Institute
pmi.org
نحن نعمل على تطوير الوظائف وتحسين النجاح التنظيمي وزيادة نضج مهنة إدارة المشاريع من خلال معاييرنا وشهاداتنا ومواردنا وأدواتنا وأبحاثنا الأكاديمية والمنشورات ودورات التطوير المهني وفرص التواصل المعترف بها عالميًا.
SHRM
shrm.org
تعمل جمعية إدارة الموارد البشرية (SHRM) على إنشاء أماكن عمل أفضل حيث يزدهر أصحاب العمل والموظفين معًا. نظرًا لأن SHRM هي صوت كل الأشياء التي تعمل والعمال ومكان العمل، فهي أول خبير ومنظم وقائد فكري في القضايا التي تؤثر على أماكن العمل المتطورة اليوم. مع أكثر من 300.000 عضو تنفيذي في مجال الموارد البش...
TalentPulse
talentpulse.net
قم بالتشخيص والتنبؤ ومنع الدوران الوظيفي باستخدام مجموعة Retensa الكاملة من حلول تحليلات المواهب.
The Forem
theforem.co
بنية تحتية قابلة للتطوير للتدريب الجماعي المباشر تتيح منصة Forem سهلة الاستخدام لقادة التعلم والتطوير تدريب ما يزيد عن 10 إلى 10000 موظف في وقت واحد.
Talaera
talaera.com
تدريب اللغة الإنجليزية للأعمال للفرق العالمية. من خلال حلول التعلم المخصصة وحسب الطلب لمكان عملك الدولي، تقدم Talaera تدريبًا للمحترفين الذين يتواصلون في بيئات سريعة الخطى عبر قنوات ومناطق زمنية وثقافات مختلفة. ساعد فرقك على تحسين مهارات التواصل التجاري لديهم - العروض التقديمية، والاجتماعات الافتراض...
Learnexus
learnexus.com
نحن نقدم حلولاً عبر الإنترنت للتدريب الجماعي للتحسين المستمر، وبرامج تدريب Lean Six Sigma والتدريب السريع.
HRDQ
hrdqstore.com
HRDQ هو ناشر لموارد التدريب لتطوير مهارات الأشخاص العظماء. تقدم الشركة مجموعة واسعة من المنتجات القائمة على الأبحاث والتي تشمل التقييمات الورقية وعبر الإنترنت، والألعاب التجريبية، وعمليات المحاكاة، وبرامج التدريب القابلة للتكرار.
DeGarmo
degarmo.com
تقوم مجموعة DeGarmo بتطوير وتوزيع حلول مبتكرة لتقييم المواهب وتطويرها لمساعدة العملاء على تحقيق أقصى قدر من نمو الإيرادات والإنتاجية واستقرار القوى العاملة.
StarAgile
staragile.com
تأسست StarAgile في عام 2016، وتطورت لتصبح عملاقًا رائدًا في مجال التدريب والاستشارات، حيث تساعد الطلاب والمهنيين في جميع أنحاء العالم من خلال تقديم تدريب عالمي المستوى عبر الإنترنت. نحن نستضيف مجموعة متحمسة من المحترفين الملتزمين بتلبية احتياجات الصناعة في ظل التطورات التكنولوجية المتغيرة باستمرار و...
Pryor Learning
pryor.com
باعتبارها شركة رائدة في مجال التعلم لأكثر من 40 عامًا، ساعدت بريور أكثر من 11 مليون شخص على تحقيق أهدافهم المهنية من خلال تقديم تدريب شامل وبأسعار معقولة ومريح في مجال الأعمال والامتثال والسلامة.
HeartMath
heartmath.com
تم تأسيس HeartMath على يد Doc Childre في عام 1991 لمساعدة الأفراد والمنظمات والمجتمع العالمي على دمج ذكاء القلب في تجربتهم اليومية في الحياة.
Cognician
cognician.com
تقوم Cognician بتنشيط تغيير سلوك الموظفين من خلال تجارب رقمية قابلة للتطوير وشخصية ومعتمدة على البيانات وتحقق تغييراً قابلاً للقياس في 30 يومًا أو أقل. يرتكز هذا النهج القائم على علم الأعصاب على العمل والمتابعة والتفكير والمشاركة الاجتماعية. تعتمد واجهة Cognician سهلة الاستخدام على الدردشة والتفاعلي...
ChaadHR
chaadhr.com
ChaadHR هي منصة توظيف عالمية رائدة تسهل على الشركات توظيف الفرق على المستوى الدولي. تعتني ChaadHR بكشوف المرتبات الدولية والمزايا والضرائب وخيارات الأسهم والامتثال في عشرات البلدان. تمنحك حماية الملكية الفكرية الصارمة وضمان الأمان الرائد في الصناعة راحة البال في جميع أنحاء العالم. نحن نفرض رسومًا ثا...
Allevity
allevity.com
تمنح Allevity عملائها الحرية في العودة إلى فعل ما يحبونه. لأكثر من 45 عامًا، فقد وفروا راحة البال من خلال مجموعة شاملة من حلول أصحاب العمل. يثق العملاء في Allevity للتعامل بخبرة مع مواردهم البشرية وكشوف المرتبات والتوظيف والتوظيف. مهمة Allevity هي أن تكون أفضل قرار تجاري لك. الموارد البشرية تساعدك ش...
PayEntry
payentry.com
تقدم Payentry التكنولوجيا التي تجعل خدمات كشوف المرتبات بسيطة - محرك معالجة قوي، وسير العمل الأكثر سهولة وتجربة المستخدم. أحدث إصدار لدينا، NextGen، يجعل منصة برنامج Payentry لكشوف المرتبات عبر الإنترنت أسرع وأكثر تكاملاً وأسهل في الاستخدام. شاهد الفرق بين منصة كشوف المرتبات التي تم إنشاؤها مع عملائ...
Lingo Live
lingolive.com
بفضل برنامج التدريب على التواصل المخصص من Lingo Live، يمكنك تمكين فريقك بأكمله من المساهمة بثقة وتحقيق الأهداف الأكثر طموحًا لشركتك.
LEADx
leadx.org
حول مديري جيل الألفية إلى قادة قدامى مع LEADx! LEADx هو التدريب على القيادة الذي يستخدمه مديروك بالفعل. تجمع المنصة بين العلوم السلوكية والذكاء الاصطناعي ومحتوى الخبراء لتحسين سلوكيات القيادة ومشاركة الموظفين والإنتاجية بشكل ملموس.
Wildsparq
wildsparq.com
Wildsparq عبارة عن منصة لتطوير القيادة قائمة على الفريق لتنمية موظفيك على المستوى الشخصي والمهني. نحن نقدم نظامًا جذابًا ومتسقًا وبأسعار معقولة على نطاق واسع، ولكنه لا يزال مخصصًا ليناسب احتياجاتك التنظيمية.
Simpli5
simpli5.com
5 Dynamics ليس مجرد تقييم شامل؛ إنها لغة مشتركة تمكن الأفراد من فهم أنفسهم بشكل أفضل وأولئك الذين يعملون ويتفاعلون معهم. ومن خلال التعرف على وجهات النظر المختلفة التي يطرحها كل شخص على الطاولة، يتم تقليل نقاط الاحتكاك وتسريع الإنتاجية. تفتح منهجيتنا الباب أمام فهم أكبر وتمكن منصة Simpli5 الخاصة بنا ...
RehvUp
rehvup.io
RehvUp هي منصة مشاركة الموظفين التي تعمل لصالح عملك بشكل أكثر صعوبة وذكاءً من أي شيء آخر في السوق. إنه تطبيق جوال يسهله مدربون محترفون في مجال تجربة الموظفين (EX) لإلهام موظفيك وتحفيزهم ليكونوا في أفضل حالاتهم، وأكثر سعادة في العمل. RehvUp هي شبكة خاصة تم تصميمها للتواصل الاجتماعي وتعزيز الروابط بين...
OnGrid
ongrid.in
OnGrid هي منصة الثقة الرقمية الرائدة في الهند، حيث أكملت أكثر من 100 مليون عملية تحقق وفحوصات خلفية عبر أكثر من 3000 عميل سعيد. تقدم OnGrid أكثر من 100 عملية فحص، بما في ذلك بطاقة الهوية والعنوان والتعليم والتوظيف وسجل المحكمة وتحققات الشرطة، بالإضافة إلى مرجع مهني وائتمان وقاعدة بيانات عالمية وفحوص...
Enablo
enablo.com
تعمل Enablo مع شركات واسعة النطاق لتقديم تجارب العمل المثالية وتعزيز الاتصال والتواصل والتعاون والإنتاجية للجميع وفي أي مكان. لديهم شراكات حصرية مع Workplace من Meta وAsana وGoogle Workspace، ويعملون جنبًا إلى جنب مع العملاء لإطلاق الأدوات وتضمينها، ثم قياس نجاحهم المستمر ودفعه. ساعدت Enablo مئات ال...