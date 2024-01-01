شركات التدريب والتطوير - التطبيقات الأكثر شعبية
تقدم الشركات المتخصصة في التدريب والتطوير حلاً خارجيًا لتعليم الموظفين. يقومون بتنفيذ استراتيجيات التطوير وإجراء دورات تدريبية، سواء في الموقع أو افتراضيًا. تغطي خدماتهم نطاقًا واسعًا، بما في ذلك الأعمال العامة والامتثال والمهارات الشخصية والمعرفة الخاصة بالصناعة. يقدم البعض أيضًا تدريبًا غير رسمي يركز على مجالات مثل بناء الفريق. تتعاون الشركات مع هؤلاء المزودين لتعزيز كفاءات الموظفين وزيادة الإنتاجية. عادة، تتعاون أقسام الموارد البشرية بشكل وثيق مع خدمات التدريب والتطوير لتخطيط جميع مساعي التدريب. بالإضافة إلى ذلك، تختار بعض الشركات برامج التعليم الإلكتروني التدريبية لاستكمال البرامج الحالية أو كبديل للاستعانة بمصادر خارجية.
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Hone
honehq.com
رفع مستوى مهارات فريقك. يقدم Hone تدريبًا إداريًا قابلاً للتطوير يجمع بين أفضل تجارب التعلم المباشر في فئتها ومنصة تغيير السلوك.
Project Management Institute
pmi.org
نحن نعمل على تطوير الوظائف وتحسين النجاح التنظيمي وزيادة نضج مهنة إدارة المشاريع من خلال معاييرنا وشهاداتنا ومواردنا وأدواتنا وأبحاثنا الأكاديمية والمنشورات ودورات التطوير المهني وفرص التواصل المعترف بها عالميًا.
SHRM
shrm.org
تعمل جمعية إدارة الموارد البشرية (SHRM) على إنشاء أماكن عمل أفضل حيث يزدهر أصحاب العمل والموظفين معًا. نظرًا لأن SHRM هي صوت كل الأشياء التي تعمل والعمال ومكان العمل، فهي أول خبير ومنظم وقائد فكري في القضايا التي تؤثر على أماكن العمل المتطورة اليوم. مع أكثر من 300.000 عضو تنفيذي في مجال الموارد البش...
Cognician
cognician.com
تقوم Cognician بتنشيط تغيير سلوك الموظفين من خلال تجارب رقمية قابلة للتطوير وشخصية ومعتمدة على البيانات وتحقق تغييراً قابلاً للقياس في 30 يومًا أو أقل. يرتكز هذا النهج القائم على علم الأعصاب على العمل والمتابعة والتفكير والمشاركة الاجتماعية. تعتمد واجهة Cognician سهلة الاستخدام على الدردشة والتفاعلي...
Wildsparq
wildsparq.com
Wildsparq عبارة عن منصة لتطوير القيادة قائمة على الفريق لتنمية موظفيك على المستوى الشخصي والمهني. نحن نقدم نظامًا جذابًا ومتسقًا وبأسعار معقولة على نطاق واسع، ولكنه لا يزال مخصصًا ليناسب احتياجاتك التنظيمية.
SuccessCOACHING
successcoaching.co
نحن نساعد مديري العملاء وفرق نجاح العملاء مثل فريقك ليس فقط على معرفة أفضل الممارسات التي تدفع نجاح العملاء ولكن أيضًا كيفية تطبيقها لحل التحديات اليومية الحقيقية التي يواجهها متخصصو نجاح العملاء أثناء عملهم مع عملائهم. من خلال برامج SuccessCOACHING التعليمية، يمكنك الوصول إلى مسارات التعلم المنسقة ...