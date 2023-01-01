Discohook هي أداة مجانية تسمح لك بتخصيص الخادم الخاص بك لجعل الخادم الخاص بك متميزًا عن الآخرين. الطريقة الرئيسية للقيام بذلك هي استخدام خطافات الويب، والتي تسمح لخدمات مثل Discohook بإرسال أي رسائل تحتوي على تضمينات إلى الخادم الخاص بك.

الموقع الإلكتروني: discohook.org

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