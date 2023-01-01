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Discohook

Discohook

discohook.org

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Discohook على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Discohook هي أداة مجانية تسمح لك بتخصيص الخادم الخاص بك لجعل الخادم الخاص بك متميزًا عن الآخرين. الطريقة الرئيسية للقيام بذلك هي استخدام خطافات الويب، والتي تسمح لخدمات مثل Discohook بإرسال أي رسائل تحتوي على تضمينات إلى الخادم الخاص بك.

الموقع الإلكتروني: discohook.org

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Discohook. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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