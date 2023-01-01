Altamira HRM

Altamira Recruiting هو برنامج قائم على السحابة يسمح بإدارة عملية البحث والاختيار الكاملة للموظفين الجدد. إنه سهل الاستخدام وقابل للتخصيص بالكامل لتلبية احتياجات الشركات وشركات التوظيف. الشركات التي تختار استخدام Altamira Recruiting سيكون تحت تصرفها موقع وظائف مخصص، وتكامل مع جميع بوابات الوظائف والشبكات الاجتماعية الرئيسية، وقاعدة بيانات سيرة ذاتية غنية بالميزات، ونظام تقارير قوي وغير ذلك الكثير.

الموقع الإلكتروني: platform.altamirahrm.com

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