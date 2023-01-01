WebCatalog
Altamira HRM

Altamira HRM

platform.altamirahrm.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Altamira HRM على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Altamira Recruiting هو برنامج قائم على السحابة يسمح بإدارة عملية البحث والاختيار الكاملة للموظفين الجدد. إنه سهل الاستخدام وقابل للتخصيص بالكامل لتلبية احتياجات الشركات وشركات التوظيف. الشركات التي تختار استخدام Altamira Recruiting سيكون تحت تصرفها موقع وظائف مخصص، وتكامل مع جميع بوابات الوظائف والشبكات الاجتماعية الرئيسية، وقاعدة بيانات سيرة ذاتية غنية بالميزات، ونظام تقارير قوي وغير ذلك الكثير.

الموقع الإلكتروني: platform.altamirahrm.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Altamira HRM. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

MyRecruitment+

MyRecruitment+

myrecruitmentplus.com

BỉzRun

BỉzRun

ui.bizrun.com

Jobersy

Jobersy

app.jobersy.com

BizRun

BizRun

ui.bizrun.com

TradesFactor

TradesFactor

app.tradesfactor.com

SlidesCarnival

SlidesCarnival

slidescarnival.com

ITEMS People

ITEMS People

people.items.rs

JobStreet

JobStreet

jobstreet.com

JobsMedia

JobsMedia

client.jobsmedia.ca

Naukiri

Naukiri

naukri.com

Breezy HR

Breezy HR

app.breezy.hr

Heyrecruit

Heyrecruit

heyrecruit.de

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية