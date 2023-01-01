WebCatalog
Mangomint

Mangomint

app.mangomint.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Mangomint على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

برنامج صالون وسبا من الجيل التالي. يمكنك توفير الوقت وإنجاز المزيد باستخدام واجهة جميلة وعمليات تشغيل تلقائي ذكية تحل محل المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً.

الموقع الإلكتروني: mangomint.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Mangomint. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Fresha

Fresha

fresha.com

Infisical

Infisical

app.infisical.com

Plandok

Plandok

app.plandok.com

Claude

Claude

claude.ai

ClickUp

ClickUp

app.clickup.com

WellnessLiving

WellnessLiving

wellnessliving.com

Dorik

Dorik

app.dorik.io

Booker

Booker

signin.booker.com

JobNimbus

JobNimbus

app.jobnimbus.com

Vagaro

Vagaro

vagaro.com

COR

COR

cor.works

zyBooks

zyBooks

learn.zybooks.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية