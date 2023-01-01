WebCatalog
Lasso Moderation

Lasso Moderation

lassomoderation.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Lasso Moderation على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أدوات الإشراف على محتوى الذكاء الاصطناعي خارج الصندوق. يمكنك تعديل المحتوى الخاص بك بسهولة بمساعدة الذكاء الاصطناعي وقواعد الإشراف المخصصة ولوحة التحكم سهلة الاستخدام.

الموقع الإلكتروني: lassomoderation.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Lasso Moderation. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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