WebCatalog

WebPurify

WebPurify

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: webpurify.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من WebPurify على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يعمل WebPurify على تمكين المجتمعات من تقديم أفضل ما لديها من خلال حلول الذكاء الاصطناعي الهجين القابلة للتطوير وحلول الإشراف على المحتوى البشري للعلامات التجارية الرائدة في العالم. ضمان تجارب مستخدم إيجابية لملايين العملاء، بدءًا من الأسواق وحتى Metaverse، مع تصفية محتوى الوسائط المتعددة بسلاسة وفقًا لمواصفات أي علامة تجارية. يوفر WebPurify خدمات الإشراف على المحتوى ومراجعته باستخدام فريقي مشرفي المحتوى البشري وحلول الذكاء الاصطناعي. من خلال الجمع بين أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ WebPurify والفرق الحية، يستطيع WebPurify أن يقدم للعلامات التجارية أدق محتوى متاح للإشراف على المحتوى: 24 ساعة في اليوم، سبعة أيام في الأسبوع. مهما كانت احتياجات عملك، لدينا الحل المناسب لك. تتضمن خدمات WebPurify الهجينة القابلة للتطوير والذكاء الاصطناعي وخدمات الإشراف على المحتوى البشري ما يلي: * تصفية الألفاظ النابية والإشراف على النص * تعديل الصورة * مراجعة الفيديو والإشراف عليه، والتعليقات التوضيحية، والكلمات الرئيسية، والتصنيف، ووضع العلامات، والامتثال للترخيص * الاعتدال VR * معايير المجتمع عبر الإنترنت وإنفاذ شروط الخدمة تساعد حلول الإشراف على محتوى WebPurify العلامات التجارية على تلبية كافة متطلبات الامتثال التنظيمي ويمكنها التعامل مع الاحتياجات المعقدة لمنصات متعددة بدقة رائدة في السوق. يدير WebPurify 3.5 مليون إرسال نصي ونصف مليون صورة وآلاف مقاطع الفيديو يوميًا. تتمثل مهمة WebPurify في توفير طريقة سلسة وقابلة للتطوير وموثوقة للعلامات التجارية لحماية تجارب عملائها على جميع المنصات الرقمية.

الفئات:

Business
برامج التواصل الاجتماعي الأخرى

الموقع الإلكتروني: webpurify.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ WebPurify. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Pictory

Pictory

pictory.ai

vidIQ

vidIQ

vidiq.com

Minea

Minea

app.minea.com

Ripl

Ripl

ripl.com

Predis

Predis

predis.ai

Bio Link

Bio Link

bio.link

Submagic

Submagic

submagic.co

Smash Balloon

Smash Balloon

smashballoon.com

Blog2Social

Blog2Social

blog2social.com

HeyLink.me

HeyLink.me

heylink.me

Inflact

Inflact

inflact.com

Collabstr

Collabstr

collabstr.com

قد يعجبك أيضًا

Phrasly

Phrasly

phrasly.ai

Lasso Moderation

Lasso Moderation

lassomoderation.com

Synthesia

Synthesia

synthesia.io

Sama AI

Sama AI

sama.com

PartnerBoost

PartnerBoost

partnerboost.com

Termly

Termly

termly.io

Rock Content

Rock Content

rockcontent.com

Undetectable AI Content

Undetectable AI Content

undetectablecontent.ai

HTC VIVE

HTC VIVE

vive.com

Digitaleo

Digitaleo

digitaleo.com

MetaVoice

MetaVoice

themetavoice.xyz

Txtimpact

Txtimpact

txtimpact.com

استكشاف

Desktop

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Privobot
Privobot
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.