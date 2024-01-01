يعمل WebPurify على تمكين المجتمعات من تقديم أفضل ما لديها من خلال حلول الذكاء الاصطناعي الهجين القابلة للتطوير وحلول الإشراف على المحتوى البشري للعلامات التجارية الرائدة في العالم. ضمان تجارب مستخدم إيجابية لملايين العملاء، بدءًا من الأسواق وحتى Metaverse، مع تصفية محتوى الوسائط المتعددة بسلاسة وفقًا لمواصفات أي علامة تجارية. يوفر WebPurify خدمات الإشراف على المحتوى ومراجعته باستخدام فريقي مشرفي المحتوى البشري وحلول الذكاء الاصطناعي. من خلال الجمع بين أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ WebPurify والفرق الحية، يستطيع WebPurify أن يقدم للعلامات التجارية أدق محتوى متاح للإشراف على المحتوى: 24 ساعة في اليوم، سبعة أيام في الأسبوع. مهما كانت احتياجات عملك، لدينا الحل المناسب لك. تتضمن خدمات WebPurify الهجينة القابلة للتطوير والذكاء الاصطناعي وخدمات الإشراف على المحتوى البشري ما يلي: * تصفية الألفاظ النابية والإشراف على النص * تعديل الصورة * مراجعة الفيديو والإشراف عليه، والتعليقات التوضيحية، والكلمات الرئيسية، والتصنيف، ووضع العلامات، والامتثال للترخيص * الاعتدال VR * معايير المجتمع عبر الإنترنت وإنفاذ شروط الخدمة تساعد حلول الإشراف على محتوى WebPurify العلامات التجارية على تلبية كافة متطلبات الامتثال التنظيمي ويمكنها التعامل مع الاحتياجات المعقدة لمنصات متعددة بدقة رائدة في السوق. يدير WebPurify 3.5 مليون إرسال نصي ونصف مليون صورة وآلاف مقاطع الفيديو يوميًا. تتمثل مهمة WebPurify في توفير طريقة سلسة وقابلة للتطوير وموثوقة للعلامات التجارية لحماية تجارب عملائها على جميع المنصات الرقمية.

الفئات :

الموقع الإلكتروني: webpurify.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ WebPurify. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.