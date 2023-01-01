تساعد Dendreo مراكز التدريب الفرنسية على إدارة أعمالها وتطويرها بفضل منصة SaaS الرائدة التي تدعمها في جميع الجوانب المهمة: إدارة علاقات العملاء، الإدارة، المبيعات، المالية، إدارة المستندات، التوقيع الإلكتروني، الجودة، الشؤون القانونية، إعداد التقارير، الجداول الزمنية، عمليات التسجيل، المهام والتدريب ورسائل البريد الإلكتروني والتقييمات، وما إلى ذلك.

الموقع الإلكتروني: dendreo.com

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