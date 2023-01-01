WebCatalog

Dendreo

Dendreo

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الموقع الإلكتروني: dendreo.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Dendreo على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تساعد Dendreo مراكز التدريب الفرنسية على إدارة أعمالها وتطويرها بفضل منصة SaaS الرائدة التي تدعمها في جميع الجوانب المهمة: إدارة علاقات العملاء، الإدارة، المبيعات، المالية، إدارة المستندات، التوقيع الإلكتروني، الجودة، الشؤون القانونية، إعداد التقارير، الجداول الزمنية، عمليات التسجيل، المهام والتدريب ورسائل البريد الإلكتروني والتقييمات، وما إلى ذلك.

الموقع الإلكتروني: dendreo.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Dendreo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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