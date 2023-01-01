Upnify CRM
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الموقع الإلكتروني: upnify.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Upnify CRM على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
Upnify CRM هو نظام مبيعات مصمم من قبل مندوبي مبيعات محترفين. من خلال أدوات وتقارير Upnify الآلية، ستتمكن من تسريع سرعة استجابتك وتعزيز أنماط المتابعة لديك، والتحكم في أنشطة مديري المبيعات التنفيذيين مثل: المتابعات، والمكالمات، والزيارات ومؤتمرات الفيديو وعروض الأسعار ورسائل البريد الإلكتروني وWhatsApp والرسائل النصية القصيرة وما إلى ذلك. تحكم في عملية المبيعات الخاصة بك وقم ببيع المزيد باستخدام Unify CRM.
الموقع الإلكتروني: upnify.com
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