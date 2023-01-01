WebCatalog
Corcentric

Corcentric

corcentric.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Corcentric على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تقدم شركة Corcentric حلولاً كاملة من المصدر إلى الدفع ومن الطلب إلى النقد تركز على تقليل التكاليف وتحسين رأس المال العامل وإطلاق العنان للإيرادات. يتضمن عرض SaaS المعياري من المصدر إلى الدفع من Corcentric التحليلات والمصادر وإدارة الموردين وإدارة دورة حياة العقود والمشتريات وإدارة الفواتير والإدارة المالية وحلول الدفع. يمكن لحلول "الطلب إلى النقد" من Corcentric أن تقلل بشكل كبير من DSO الخاص بك عن طريق ضمان المدفوعات والقضاء على مخاطر الائتمان.

الموقع الإلكتروني: corcentric.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Corcentric. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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