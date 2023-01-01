تقدم شركة Corcentric حلولاً كاملة من المصدر إلى الدفع ومن الطلب إلى النقد تركز على تقليل التكاليف وتحسين رأس المال العامل وإطلاق العنان للإيرادات. يتضمن عرض SaaS المعياري من المصدر إلى الدفع من Corcentric التحليلات والمصادر وإدارة الموردين وإدارة دورة حياة العقود والمشتريات وإدارة الفواتير والإدارة المالية وحلول الدفع. يمكن لحلول "الطلب إلى النقد" من Corcentric أن تقلل بشكل كبير من DSO الخاص بك عن طريق ضمان المدفوعات والقضاء على مخاطر الائتمان.

الموقع الإلكتروني: corcentric.com

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