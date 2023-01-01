Activeloop

بحيرة عميقة، بحيرة بيانات للتعلم العميق البنية التحتية للبيانات محسنة لرؤية الكمبيوتر. Deep Lake هو أسرع أداة تحميل بيانات لـ PyTorch.

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