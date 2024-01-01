AICamp

AICamp

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الموقع الإلكتروني: aicamp.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من AICamp على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Online AI learning platform for developers to learn and practice AI, machine learning, deep learning.

الموقع الإلكتروني: aicamp.ai

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