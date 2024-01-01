بدائل - BentoCloud
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP)، التي تقدمها Google، عبارة عن مجموعة من خدمات الحوسبة السحابية التي تعمل على نفس البنية الأساسية التي تستخدمها Google داخليًا لمنتجات المستخدم النهائي، مثل بحث Google وGmail وتخزين الملفات وYouTube. إلى جانب مجموعة من أدوات الإدارة، فإنه يوفر سلسلة من الخدمات السحابية الم...
ServiceNow
servicenow.com
تتيح خدمة ServiceNow للموظفين العمل بالطريقة التي يريدونها، وليس بالطريقة التي يملي عليهم بها البرنامج. ويمكن للعملاء الحصول على ما يحتاجون إليه، عندما يحتاجون إليه.
Botpress
botpress.com
أنشئ روبوتات الدردشة ChatGPT، بسرعة مدهشة 🚀. أول منشئ روبوتات الدردشة من الجيل التالي مدعوم من OpenAI. أنشئ روبوتات تشبه ChatGPT لمشروعك أو عملك لإنجاز المهام. 🎯
Riku.AI
riku.ai
قم بالتجربة مع الذكاء الاصطناعي. ملعب واحد ومقدمو خدمات متعددون. Riku هو قبو الذكاء الاصطناعي الخاص بك. الإبداعات ومكان لحفظ وتوزيع وتجربة أحدث التقنيات. Riku هو الحل الشامل لبناء نماذج مخصصة باستخدام تقنية البرمجة اللغوية العصبية (NLP).
Voiceflow
voiceflow.com
المنصة التعاونية لبناء وكلاء الذكاء الاصطناعي. تستخدم الفرق Voiceflow لتصميم واختبار وتشغيل وكلاء الدردشة أو الذكاء الاصطناعي الصوتي - معًا وبشكل أسرع وعلى نطاق واسع.
OpenAI
openai.com
OpenAI هي شركة أبحاث ونشر للذكاء الاصطناعي مكرسة لضمان أن الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة يفيد البشرية جمعاء. يعد الذكاء الاصطناعي أداة قوية للغاية يجب إنشاؤها مع وضع السلامة والاحتياجات البشرية في جوهرها. تلتزم شركة OpenAI بوضع توافق المصالح في المقام الأول – قبل الربح. لتحقيق مهمتنا، يجب علينا أن...
UiPath
uipath.com
UiPath هي شركة برمجيات عالمية لأتمتة العمليات الروبوتية (RPA) تأسست في رومانيا على يد دانيال داينز وماريوس تيرا، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك. يقوم برنامج الشركة بمراقبة نشاط المستخدم لأتمتة مهام المكتب الأمامي والخلفي المتكررة، بما في ذلك تلك التي يتم إجراؤها باستخدام برامج أعمال أخرى مثل بر...
Clarifai
clarifai.com
Clarifai هي منصة إنتاج Full Stack AI وLLM ورؤية الكمبيوتر الرائدة لنمذجة بيانات الصور والفيديو والنصوص والصوت غير المنظمة.
Kili Technology
kili-technology.com
أداة توضيحية بسيطة وسريعة لتوسيع نطاق مشاريع التعلم الآلي الخاصة بك.
Phrase Localization Suite
phrase.com
منصة التوطين الأصغر حجمًا والأسرع والأكثر موثوقية. استخدم قوة منصة تعريب البرامج القابلة للتطوير لدخول أسواق جديدة بشكل موثوق مع كل النمو وبدون أي متاعب.
SAP
sap.com
في SAP، هدفنا هو مساعدة العالم على العمل بشكل أفضل وتحسين حياة الناس. وعدنا هو الابتكار لمساعدة عملائنا على العمل بأفضل ما لديهم. تلتزم SAP بمساعدة كل عميل على أن يصبح شركة تدار بشكل أفضل. نحن نصمم حلولاً لتحفيز الابتكار وتعزيز المساواة ونشر الفرص عبر الحدود والثقافات. معًا، مع عملائنا وشركائنا، يمك...
Together AI
together.ai
أسرع منصة سحابية لبناء وتشغيل الذكاء الاصطناعي التوليدي.
Deep Block
deepblock.net
أسهل طريقة للذكاء الاصطناعي.
Saturn Cloud
saturncloud.io
محبوب من قبل علماء البيانات، وتحكمه تكنولوجيا المعلومات. الحل الشامل الخاص بك لعلوم البيانات وتطوير التعلم الآلي والنشر وخطوط أنابيب البيانات في السحابة.
V7
v7labs.com
البنية التحتية الكاملة لبيانات تدريب المؤسسات التي تغطي وضع العلامات وسير العمل ومجموعات البيانات والبشر في الحلقة.
IBM
ibm.com
يعمل IBM Cognos Analytics بمثابة الطيار المساعد الموثوق به للأعمال بهدف جعلك أكثر ذكاءً وسرعة وأكثر ثقة في قراراتك المستندة إلى البيانات. يمنح IBM Cognos Analytics كل مستخدم - سواء كان عالم بيانات أو محلل أعمال أو متخصصًا غير متخصص في تكنولوجيا المعلومات - مزيدًا من القوة لإجراء التحليلات ذات الصلة ...
Gooey.AI
gooey.ai
اكتشف وخصص ونشر وصفات الذكاء الاصطناعي ذات التعليمات البرمجية المنخفضة باستخدام أفضل الذكاء الاصطناعي الخاص والمفتوح المصدر. مصمم للمطورين الذين يقومون بالبرمجة بسرعة والفرق التي تثبت عائد الاستثمار.
Katonic.ai
katonic.ai
أنشئ تطبيقات ذكاء اصطناعي قوية في دقائق معدودة على منصة Katonic Geneative AI Platform بدون أي تعليمات برمجية. عزز إنتاجيتك أنت وموظفيك، وعزز تجربة العملاء، وقم بأشياء لا يمكن أن تفعلها سوى المؤسسات الكبيرة، كل ذلك باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي. * لا توجد مهارات الترميز المطلوبة. * أمان على...
Recombee
recombee.com
نحن نقدم توصيات مخصصة للمحتوى والمنتجات والبحث كخدمة لزيادة إيرادات عملائنا وزيادة رضا المستخدمين ومساعدة أعمالهم على النمو. باستخدام تكاملنا سهل الاستخدام، يمكن لمستخدمينا الاستمتاع بتجربة عملية مع خدماتنا من خلال الانضمام إلى نسخة تجريبية مجانية غير محدودة مدتها 30 يومًا. يقع مقرنا في براغ، ونحن ن...
Chooch
chooch.ai
تساعد حلول رؤية الكمبيوتر من Chooch الشركات على أتمتة المراجعة المرئية لبيانات الفيديو والصور الخاصة بها لاكتشاف وفهم أهمية العناصر المرئية الأكثر دقة - كل ذلك في الوقت الفعلي لتقديم رؤى قابلة للتنفيذ لدفع قرارات العمل.
Aidaptive
aidaptive.com
تقديم تجارب شخصية ونتائج لا تحتاج إلى تفكير. العلامات التجارية للتجارة الإلكترونية والضيافة. الذكاء الاصطناعي الذي يحول. قم بتوسيع نطاق عملك باستخدام Aidaptive. الذكاء الاصطناعي الذي يحول.
GradientJ
gradientj.com
تساعد GradientJ فرق الإنتاج على نشر نماذج لغوية كبيرة على نطاق واسع. تستخدمنا الشركات لإنشاء تطبيقات مدعومة بـ LLM ومراقبتها أثناء الإنتاج. يوفر تطبيقنا أدوات لإنشاء المطالبات ومقارنتها، وتتبع الأداء المباشر، وتحسين النماذج بشكل مستمر من التعليقات البشرية.
DataScale
getdatascale.com
Datascale هو نظام لإدارة المعرفة قائم على الذكاء الاصطناعي يساعد على أتمتة اكتشاف البيانات وفهم حالات استخدام البيانات. زراعة أفكار البيانات وتنظيم الاستعلامات المحفوظة وتصور العلاقة بين التحليلات المتفرقة. سيؤدي وجود الذكاء الاصطناعي مع استعلاماتك المحفوظة إلى إزالة إعداد البنية التحتية، ويمكنك ا...
SAS
sas.com
أنجز المزيد من المهام باستخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات الأسرع والأكثر إنتاجية من شريك التحليلات الأكثر ثقة على هذا الكوكب. قم بإنتاج الإجابات بنفس سرعة إنتاج العالم للبيانات باستخدام SAS. بفضل أكثر من أربعين عامًا من الابتكار في مجال التحليلات، تمنح SAS العملاء حول العالم القدرة على المعرفة®.
Encord
encord.com
جميع الأدوات التي تحتاجها لبناء نماذج أفضل وأسرع Encord هي منصة البيانات الرائدة لفرق الرؤية الحاسوبية المتقدمة: تبسيط عملية وضع العلامات وسير عمل RLHF، ومراقبة النماذج وتقييمها، وإدارة البيانات وتنظيمها للوصول إلى الذكاء الاصطناعي للإنتاج بشكل أسرع.
Dataloop
dataloop.ai
وأخيرًا، حل مصمم للمؤسسات من خلال دليل العلامة التجارية الشامل الخاص بـ Mark AI وإمكانيات تخصيص الذكاء الاصطناعي، نقدم حلاً على مستوى المؤسسة يسمح لك بتشكيل هوية الذكاء الاصطناعي الخاص بك ورسائله لتلبية متطلبات عملك.
CalypsoAI
calypsoai.com
ومع استمرار الذكاء الاصطناعي في إحداث ثورة في الصناعات وانتشاره بشكل متزايد في الاستخدام اليومي، فإن المخاطر المرتبطة به ترتفع أيضًا. في CalypsoAI، نحن ندرك هذه المخاطر المتزايدة. من خلال حلول AISec المتقدمة لدينا، تتمثل مهمتنا في تمكين الشركات والمؤسسات الحكومية من خلال توفير منصات أمان رائدة للذكا...
FinetuneDB
finetunedb.com
FinetuneDB عبارة عن منصة LLM Ops لضبط وتقييم LLMs، مما يمكّن فرق التكنولوجيا العامة من إنشاء نماذج مخصصة للذكاء الاصطناعي بسهولة.
rellify
rellify.com
كان تطوير استراتيجية المحتوى التي تحقق النتائج أمرًا صعبًا ويستغرق الكثير من الوقت والخبرة. الآن، يسهل عليك Rellify إنشاء إستراتيجيات المحتوى التي تحقق نتائج قابلة للقياس.
NVIDIA NGC
ngc.nvidia.com
NGC هي مركز للبرامج المُحسّنة لوحدة معالجة الرسومات للتعلم العميق والتعلم الآلي والحوسبة عالية الأداء (HPC) التي تهتم بجميع أعمال السباكة حتى يتمكن علماء البيانات والمطورون والباحثون من التركيز على بناء الحلول وجمع الأفكار وتقديمها قيمة العمل