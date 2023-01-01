Refraction

كود إعادة البناء، وإنشاء الوثائق، وإنشاء اختبارات الوحدة، والمزيد. ما عليك سوى لصق مجموعة من التعليمات البرمجية، واختيار اللغة أو الإطار الخاص بك، ثم الضغط على "إنشاء" لمشاهدة السحر.

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