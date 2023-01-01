WebCatalog
FinalScout

FinalScout

finalscout.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من FinalScout على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

البحث عن البريد الإلكتروني والتواصل عبر ChatGPT على نطاق واسع. استخرج عناوين البريد الإلكتروني الصالحة من LinkedIn وأنشئ رسائل بريد إلكتروني مخصصة بناءً على الملف الشخصي على LinkedIn باستخدام ChatGPT، مما يضمن إمكانية تسليم البريد الإلكتروني بنسبة تصل إلى 98%. قم بتوسيع جهود التواصل الخاصة بك والتواصل مع العملاء أو العملاء المحتملين كما لم يحدث من قبل.

الموقع الإلكتروني: finalscout.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ FinalScout. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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