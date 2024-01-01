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بدائل - Galileo AI

Labelbox

Labelbox

labelbox.com

محرك البيانات للذكاء الاصطناعي. تنظيم البيانات، ووضع العلامات بمساعدة الذكاء الاصطناعي، والتدريب على النماذج والتشخيصات، وخدمات وضع العلامات، كل ذلك في نظام أساسي واحد، لبناء منتجات ذكاء اصطناعي أفضل، وبسرعة ملحوظة.

V7

V7

v7labs.com

البنية التحتية الكاملة لبيانات تدريب المؤسسات التي تغطي وضع العلامات وسير العمل ومجموعات البيانات والبشر في الحلقة.

Modal

Modal

modal.com

تقوم Modal ببناء بنية تحتية أفضل لمهندسي البيانات وعلماء البيانات.

Lightly AI

Lightly AI

lightly.ai

يساعد Lightly فرق التعلم الآلي على بناء نماذج أفضل من خلال بيانات أفضل. فهو يسمح للشركات باختيار البيانات المناسبة للتدريب النموذجي باستخدام التعلم النشط. اختر بذكاء أفضل العينات للتدريب النموذجي من خلال التصفية المتقدمة وخوارزميات التعلم النشط. * تحقيق التوازن بين توزيعات صفك، وإزالة التكرار والتح...

Cleanlab

Cleanlab

cleanlab.ai

تقدم شركة Cleanlab، الرائدة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) والتي أثبتت كفاءتها في شركات Fortune 500، برامج الذكاء الاصطناعي الأكثر شيوعًا في العالم والتي تركز على البيانات. معظم الذكاء الاصطناعي والتحليلات تتضرر بسبب مشكلات البيانات (أخطاء إدخال البيانات، والتسمية الخاطئة، والقيم المتطرفة، وا...

Encord

Encord

encord.com

جميع الأدوات التي تحتاجها لبناء نماذج أفضل وأسرع Encord هي منصة البيانات الرائدة لفرق الرؤية الحاسوبية المتقدمة: تبسيط عملية وضع العلامات وسير عمل RLHF، ومراقبة النماذج وتقييمها، وإدارة البيانات وتنظيمها للوصول إلى الذكاء الاصطناعي للإنتاج بشكل أسرع.

Dataloop

Dataloop

dataloop.ai

وأخيرًا، حل مصمم للمؤسسات من خلال دليل العلامة التجارية الشامل الخاص بـ Mark AI وإمكانيات تخصيص الذكاء الاصطناعي، نقدم حلاً على مستوى المؤسسة يسمح لك بتشكيل هوية الذكاء الاصطناعي الخاص بك ورسائله لتلبية متطلبات عملك.

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