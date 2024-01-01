بدائل - Saturn Cloud
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP)، التي تقدمها Google، عبارة عن مجموعة من خدمات الحوسبة السحابية التي تعمل على نفس البنية الأساسية التي تستخدمها Google داخليًا لمنتجات المستخدم النهائي، مثل بحث Google وGmail وتخزين الملفات وYouTube. إلى جانب مجموعة من أدوات الإدارة، فإنه يوفر سلسلة من الخدمات السحابية الم...
Box
box.com
Box, Inc. (المعروفة سابقًا باسم Box.net)، هي شركة إنترنت أمريكية مقرها في ريدوود سيتي، كاليفورنيا. تركز الشركة على إدارة المحتوى السحابي وخدمة مشاركة الملفات للشركات. يتوفر العملاء والتطبيقات الرسمية لنظامي التشغيل Windows وmacOS والعديد من منصات الأجهزة المحمولة. تأسست شركة بوكس في عام 2005.
Databricks
databricks.com
Databricks هي شركة أسسها المبدعون الأصليون لـ Apache Spark. نشأت Databricks من مشروع AMPLab في جامعة كاليفورنيا، بيركلي والذي شارك في صنع Apache Spark، وهو إطار عمل حوسبة موزع مفتوح المصدر تم بناؤه فوق Scala. تقوم Databricks بتطوير منصة على شبكة الإنترنت للعمل مع Spark، والتي توفر إدارة جماعية آلية ...
Deepnote
deepnote.com
دفاتر الملاحظات المدارة لعلماء البيانات والباحثين.
Microsoft Fabric
microsoft.com
أدخل بياناتك إلى عصر الذكاء الاصطناعي. أعد تشكيل كيفية وصول الجميع إلى البيانات والرؤى وإدارتها والتصرف بناءً عليها من خلال ربط كل مصدر بيانات وخدمة التحليلات معًا — على نظام أساسي واحد مدعوم بالذكاء الاصطناعي.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
توفر Alibaba Cloud مجموعة متكاملة من أدوات ومنتجات الحوسبة السحابية الموثوقة والآمنة، مما يساعدك على بناء البنية التحتية السحابية ومراكز البيانات في مناطق متعددة لتمكين أعمالك الصناعية العالمية. قم بتجربته مجانا.
Obviously AI
obviously.ai
العملية الكاملة لتشغيل علوم البيانات - بناء خوارزمية التعلم الآلي، وشرح النتائج والتنبؤ بها، معبأة بنقرة واحدة.
Observable
observablehq.com
استكشاف البيانات وتحليلها وشرحها. كفريق. اكتشف رؤى جديدة، وأجب عن المزيد من الأسئلة، واتخذ قرارات أفضل.
Botpress
botpress.com
أنشئ روبوتات الدردشة ChatGPT، بسرعة مدهشة 🚀. أول منشئ روبوتات الدردشة من الجيل التالي مدعوم من OpenAI. أنشئ روبوتات تشبه ChatGPT لمشروعك أو عملك لإنجاز المهام. 🎯
Lightning AI
lightning.ai
PyTorch، Lightning fast - منصة للفرق لبناء الذكاء الاصطناعي، دون أي مشاكل.
RunLve
web.runlve.com
يقع Runlve في قلب ثورة الذكاء الاصطناعي. توفر Runlve أدوات علوم البيانات وعمليات MLOs وإدارة البيانات والنماذج لتمكين عملائنا ومجتمعنا من خلال قدرات الذكاء الاصطناعي لدفع مشاريعهم إلى الأمام.
Scale AI
scale.com
توفر شركة Scale، التي تحظى بثقة الشركات العالمية، بيانات تدريب عالية الجودة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل السيارات ذاتية القيادة، ورسم الخرائط، والواقع المعزز/الواقع الافتراضي، والروبوتات، والمزيد.
OpenText
opentext.com
شركة OpenText (تُكتب أيضًا نصًا مفتوحًا) هي شركة كندية تعمل على تطوير وبيع برامج إدارة معلومات المؤسسات (EIM). تعد شركة OpenText، التي يقع مقرها الرئيسي في واترلو، أونتاريو، كندا، أكبر شركة برمجيات في كندا اعتبارًا من عام 2014 ومعترف بها كواحدة من أفضل 100 صاحب عمل في كندا. 2016 بواسطة Mediacorp Can...
Voiceflow
voiceflow.com
المنصة التعاونية لبناء وكلاء الذكاء الاصطناعي. تستخدم الفرق Voiceflow لتصميم واختبار وتشغيل وكلاء الدردشة أو الذكاء الاصطناعي الصوتي - معًا وبشكل أسرع وعلى نطاق واسع.
Labelbox
labelbox.com
محرك البيانات للذكاء الاصطناعي. تنظيم البيانات، ووضع العلامات بمساعدة الذكاء الاصطناعي، والتدريب على النماذج والتشخيصات، وخدمات وضع العلامات، كل ذلك في نظام أساسي واحد، لبناء منتجات ذكاء اصطناعي أفضل، وبسرعة ملحوظة.
Hex
hex.tech
Hex عبارة عن منصة بيانات حديثة لعلوم البيانات والتحليلات. دفاتر ملاحظات تعاونية وتطبيقات بيانات رائعة وأمان على مستوى المؤسسات.
Landing AI
landing.ai
أصبحت رؤية الكمبيوتر سهلة للغاية. قم بإنشاء ونشر نظام رؤية الكمبيوتر الخاص بك في دقائق. لا حاجة إلى برمجة معقدة أو خبرة في الذكاء الاصطناعي.
mindsdb
mindsdb.com
البرمجة اللغوية العصبية داخل قاعدة البيانات الخاصة بك. قم بتطبيق قوة نماذج GPT وHugging Face الخاصة بـ OpenAI على البيانات النصية في قاعدة البيانات الخاصة بك في بضعة أسطر SQL فقط
neptune.ai
neptune.ai
قم بتسجيل جميع البيانات التعريفية لنموذج ML وتنظيمها ومقارنتها وتسجيلها ومشاركتها في مكان واحد. - الأتمتة والتوحيد مع نمو فريق النمذجة الخاص بك - تعاون في النماذج والنتائج مع فريقك وعبر المؤسسة - استخدم المستضافة أو النشر محليًا أو في سحابة خاصة. التكامل مع أي مكدس MLOps
Clarifai
clarifai.com
Clarifai هي منصة إنتاج Full Stack AI وLLM ورؤية الكمبيوتر الرائدة لنمذجة بيانات الصور والفيديو والنصوص والصوت غير المنظمة.
Kili Technology
kili-technology.com
أداة توضيحية بسيطة وسريعة لتوسيع نطاق مشاريع التعلم الآلي الخاصة بك.
Akkio
akkio.com
الذكاء الاصطناعي التنبؤي للمحللين. امنح عملياتك ميزة تنافسية من خلال الرؤى السريعة والتنبؤات السهلة. لا يوجد ترميز مطلوب.
SAP
sap.com
في SAP، هدفنا هو مساعدة العالم على العمل بشكل أفضل وتحسين حياة الناس. وعدنا هو الابتكار لمساعدة عملائنا على العمل بأفضل ما لديهم. تلتزم SAP بمساعدة كل عميل على أن يصبح شركة تدار بشكل أفضل. نحن نصمم حلولاً لتحفيز الابتكار وتعزيز المساواة ونشر الفرص عبر الحدود والثقافات. معًا، مع عملائنا وشركائنا، يمك...
Together AI
together.ai
أسرع منصة سحابية لبناء وتشغيل الذكاء الاصطناعي التوليدي.
Dataiku
dataiku.com
Dataiku هي شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي تأسست في عام 2013. في ديسمبر 2019، أعلنت Dataiku أن CapitalG - صندوق رأس المال الاستثماري للنمو في مرحلة متأخرة والممول من شركة Alphabet Inc. - انضم إلى Dataiku كمستثمر وأنه قد انضم إلى Dataiku كمستثمر. حققت مكانة يونيكورن بقيمة 1.4 مليار دولا...
SuperAnnotate
superannotate.com
يمكنك إنشاء نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بك وضبطها وتكرارها وإدارتها بشكل أسرع باستخدام بيانات التدريب الأعلى جودة.
V7
v7labs.com
البنية التحتية الكاملة لبيانات تدريب المؤسسات التي تغطي وضع العلامات وسير العمل ومجموعات البيانات والبشر في الحلقة.
Labellerr
labellerr.com
لا تعد شركة Labellerr سوى منصة بيانات تدريبية مزودة بحلقة التغذية الراجعة الذكية. تساعد تقنيتنا المؤسسات التي تعتمد الذكاء الاصطناعي أولاً على تطوير الذكاء الاصطناعي لرؤية الكمبيوتر لتحقيق الأتمتة في خط أنابيب البيانات الخاص بها. تعمل منصة Saas الخاصة بنا على حل التحديات التي يواجهها علماء تعلم الآل...
DagsHub
dagshub.com
DAGsHub هو المكان الذي يقوم فيه الأشخاص بإنشاء مشاريع علوم البيانات. استخدم DAGsHub لاكتشاف مشاريع علوم البيانات المفضلة لديك وإعادة إنتاجها والمساهمة فيها.
Bitdeer
bitdeer.com
Bitdeer هي منصة خدمات مشاركة التعدين الرائدة عالميًا، حيث يتم تزويد المستخدمين بمجموعة كاملة من حلول تعدين العملات المشفرة والاستضافة السحابية. إنها أول منصة في العالم توفر قوة حوسبة حقيقية لأصغر 1 تيرا هرتز.