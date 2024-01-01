برنامج استخبارات السلاسل الزمنية - التطبيقات الأكثر شعبية الأكثر شعبية المضافة حديثًا

يقدم برنامج استخبارات السلاسل الزمنية، والذي يشار إليه أيضًا ببرنامج تحليلات السلاسل الزمنية، وسيلة لتحليل واستخلاص رؤى وأنماط تجارية مهمة من بيانات السلاسل الزمنية. تتيح هذه الأدوات للمستخدمين اكتشاف الأنماط ضمن مجموعات بيانات سلاسل زمنية واسعة ومستمرة لمهام مثل إعداد التقارير والتنبؤ والتحليل التنبؤي. بفضل ميزات تصور البيانات، تسهل هذه الحلول فهم هياكل البيانات المعقدة. من خلال تكامل تقنيات التعلم الآلي المضمنة، تكشف أدوات ذكاء السلاسل الزمنية عن رؤى كانت محجوبة سابقًا، مثل الاتجاهات الدقيقة والشذوذات، دون الحاجة إلى استكشاف البيانات يدويًا، وبالتالي الحفاظ على وقت العمل وموارده. على الرغم من أن هذه الحلول البرمجية تُستخدم في المقام الأول من قبل علماء البيانات ومحللي البيانات ومتخصصي تكنولوجيا المعلومات، إلا أنها متاحة لنطاق أوسع من مستخدمي الأعمال أيضًا.