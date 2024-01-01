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Ikigai

Ikigai

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الموقع الإلكتروني: ikigailabs.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Ikigai على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تعمل منصة ذكاء الأعمال التشغيلية من Ikigai على تغيير الطريقة التي تتخذ بها الشركات القرارات التكتيكية. تمكن واجهة المستخدم/تجربة المستخدم سهلة الاستخدام للأعمال أي شخص من إدخال البيانات وإعدادها وإجراء تحليلات قوية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف أعماله. يقوم DeepMatch بدمج مجموعات البيانات الأكثر تباينًا معًا في دقائق دون أي معالجة مسبقة للبيانات. تتحسن هذه التكنولوجيا الحاصلة على براءة اختراع بمرور الوقت وتتعلم من البشر. تقوم تقنية DeepCasting الخاصة بإنشاء تنبؤات على أقل من بضعة أسابيع من البيانات، وبدقة أعلى أيضًا من أي طريقة أخرى. بدلاً من مقارنة عدد قليل من سيناريوهات "ماذا لو"، يقوم تحليل DeepPlan الخاص بشركة Ikigai بتقييم ما يصل إلى 10^19 خيارًا ويحدد الخيارات الأكثر مثالية لأي معلمات معينة. بناءً على أبحاث معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) المتطورة حول الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، يتمتع Ikigai بموقع فريد لمساعدة الفرق التشغيلية على تحسين سرعة ودقة قراراتهم في ظل عدم اليقين والتغيير المستمر، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة عائد الاستثمار لأعمالهم، مع استخدام أحدث تقنيات علم البيانات في متناول أي متخصص في البيانات. اعرف المزيد https://www.ikigailabs.io

الفئات:

Business
منصات التحليلات

الموقع الإلكتروني: ikigailabs.io

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