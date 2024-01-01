بدائل - Ikigai

Clarify

clarify.io

يتيح Clarify لك ولفريقك تصور المعرفة واستكشافها ومشاركتها بسهولة حول بيانات السلاسل الزمنية. مساعدتك في تحويل البيانات إلى قيمة فعلية، كل يوم. من خلال تصور بياناتك في واجهة واحدة سهلة الاستخدام وجذابة، تجعل Clarify البيانات متاحة للجميع. اجمع فريقك معًا لإضافة السياق ومشاركة المعرفة حول ما تعنيه بيا...