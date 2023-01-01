WebCatalog
Avora

Avora

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الموقع الإلكتروني: avora.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Avora على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يعمل Avora AutoML على تقليل الوقت (إلى ثوانٍ) لاكتشاف سبب تغير مقاييس الأعمال من خلال الكشف عن الحالات الشاذة وتحليل السبب الجذري.

الموقع الإلكتروني: avora.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Avora. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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