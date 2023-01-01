Marple عبارة عن منصة لتحليل بيانات السلاسل الزمنية للفرق الهندسية. فهو يوفر تصورًا قويًا للبيانات لبيانات المستشعر القادمة من الاختبارات والقياسات.

الموقع الإلكتروني: marpledata.com

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