بدائل - Marple
MATLAB Online
mathworks.com
يوفر MATLAB Online إمكانية الوصول إلى MATLAB من أي متصفح ويب قياسي أينما كان لديك إمكانية الوصول إلى الإنترنت. يوفر MATLAB Online التخزين السحابي والمزامنة والتعاون من خلال المشاركة والنشر عبر الإنترنت، مما يجعله مثاليًا للتدريس والتعلم والوصول الخفيف.
InfluxData
influxdata.com
توفر قاعدة بيانات السلاسل الزمنية المفتوحة المصدر InfluxDB، والتي تم إنشاؤها خصيصًا بواسطة InfluxData لمراقبة المقاييس والأحداث، رؤية في الوقت الفعلي للمكدسات وأجهزة الاستشعار والأنظمة. استخدم InfluxDB لالتقاط ملايين النقاط وتحليلها وتخزينها في الثانية، وتلبية متطلبات اتفاقيات مستوى الخدمة، ورسم مسا...
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI عبارة عن منصة لإدارة العلامات التجارية مدعومة بالذكاء الاصطناعي حيث يمكن للمسوقين إنشاء استراتيجية علامتهم التجارية واختبار الأصول الإبداعية ومراقبة أداء العلامة التجارية - كل ذلك في الوقت الفعلي. تتفاعل ProQuo مع المستهلكين يوميًا وتقيس مدى شعورهم تجاه علامتك التجارية والمنافسين والفئة. ي...
Alteryx
alteryx.com
توفر Alteryx منصة التحليلات السحابية الرائدة. نحن نمكن الجميع من اكتشاف رؤى عالية التأثير من خلال أتمتة التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
Avora
avora.com
يعمل Avora AutoML على تقليل الوقت (إلى ثوانٍ) لاكتشاف سبب تغير مقاييس الأعمال من خلال الكشف عن الحالات الشاذة وتحليل السبب الجذري.
Sedai
sedai.io
تقدم Sedai تحسين التكلفة السحابية وضبط الأداء المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتمكين فرق DevOps وSRE من تحقيق أقصى قدر من التوفير السحابي، وتحسين تجربة العملاء، والتوسع بسلاسة. مع Sedai، يمكن للشركات تحقيق التحسين المستمر في الوقت الفعلي والقابل للتكيف مع التغييرات والنمو المستمر مع الحد الأدنى من التدخل...
Clarify
clarify.io
يتيح Clarify لك ولفريقك تصور المعرفة واستكشافها ومشاركتها بسهولة حول بيانات السلاسل الزمنية. مساعدتك في تحويل البيانات إلى قيمة فعلية، كل يوم. من خلال تصور بياناتك في واجهة واحدة سهلة الاستخدام وجذابة، تجعل Clarify البيانات متاحة للجميع. اجمع فريقك معًا لإضافة السياق ومشاركة المعرفة حول ما تعنيه بيا...
Kinetica
kinetica.com
Kinetica هي قاعدة البيانات للزمان والمكان. تجعل Kinetica من السهل والسريع ما يلي: - استيعاب كميات هائلة من بيانات إنترنت الأشياء ومجموعات البيانات السياقية الأخرى - دمج مجموعات البيانات باستخدام الروابط المكانية والزمانية - تحليل البيانات باستخدام التحليلات المستندة إلى SQL للتحليلات المكانية والرسو...
Ikigai
ikigailabs.io
تعمل منصة ذكاء الأعمال التشغيلية من Ikigai على تغيير الطريقة التي تتخذ بها الشركات القرارات التكتيكية. تمكن واجهة المستخدم/تجربة المستخدم سهلة الاستخدام للأعمال أي شخص من إدخال البيانات وإعدادها وإجراء تحليلات قوية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف أعماله. يقوم DeepMatch بدمج مجموعات البيانات ال...
Epsilon3
epsilon3.io
تدير منصة برمجيات Epsilon3 الإجراءات التشغيلية المعقدة، مما يوفر وقت المشغلين ويقلل الأخطاء. وهو يدعم دورة حياة المشروع بأكملها بدءًا من التكامل والاختبار وحتى العمليات الحية. - إجراءات متزامنة تفاعلية في الوقت الحقيقي لبرامج / مهام متعددة - عملية إصدار مضمنة بما في ذلك الموافقات والتحريرات والتعليق...
Anodot
anodot.com
تعد منصة التحليلات المعززة من Anodot هي الجيل التالي في ذكاء الأعمال. يحدد Anodot بشكل استباقي حوادث العمل ذات الأهمية للإيرادات، ويوصي بالإجراءات، ويقوم بأتمتة عملية المعالجة في الوقت الفعلي. تتجاوز تقنية Anodot الحاصلة على براءة اختراع تصور البيانات من خلال التحليل المستمر وربط مقاييس الأعمال والت...
Baresquare
baresquare.com
لا تدع أبدًا زرًا مسدودًا يخفض معدلات التحويل، أو تفقد الزائرين بسبب إبطاء تحميل الصفحات، أو تفوت المقاييس المهمة. تحدد تحليلات Baresquare القائمة على العمل المشكلات الصغيرة قبل أن تصبح مشكلات كبيرة، كما تعرض رؤى دقيقة يمكن أن تؤدي إلى فرص كبيرة. نحن نتواصل مع منصة التحليلات الحالية الخاصة بك لفهم ا...