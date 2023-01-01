WebCatalog
Luminal

Luminal

app.getluminal.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Luminal على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قم بتنظيف مجموعات البيانات الكبيرة وتحويلها وتحليلها بسرعة فائقة باستخدام الذكاء الاصطناعي. سريع وقوي وسهل الاستخدام، يمنحك Luminal القوى الخارقة لمحلل البيانات المحترف، دون أي تعقيد. قم بإجراء عمليات تحرير قوية، وأجب عن الأسئلة المعقدة، وقم بتشغيل العمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على كميات كبيرة من البيانات باستخدام اللغة الطبيعية فقط.

الموقع الإلكتروني: getluminal.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Luminal. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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