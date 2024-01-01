Voyager
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الموقع الإلكتروني: lumafield.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Voyager على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
Voyager - AI-powered 3D analysis software. A groundbreaking, AI-enhanced analysis tool for scan data. Visualize, analyze, and share data from any 3D scanner with nothing but a web browser.
الموقع الإلكتروني: lumafield.com
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