WebCatalog
DWG

DWG

en.dwgfastview.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من DWG على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

DWG FastView للويب والجوال والكمبيوتر الشخصي يمكنك بسهولة عرض ومشاركة رسومات CAD ثنائية الأبعاد والنماذج ثلاثية الأبعاد على متصفحك دون تثبيت أي برنامج

الموقع الإلكتروني: en.dwgfastview.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ DWG. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Alpha3D

Alpha3D

alpha3d.io

Shapespark

Shapespark

shapespark.com

Ultra Librarian

Ultra Librarian

ultralibrarian.com

Canvas Web

Canvas Web

canvas.io

Tolino Webreader

Tolino Webreader

mytolino.de

SimScale

SimScale

simscale.com

AutoCAD Web

AutoCAD Web

autodesk.com

ARSKAN SiloData

ARSKAN SiloData

arskan.com

NocoAI

NocoAI

nocoai.io

Sketchfab

Sketchfab

sketchfab.com

Google Drawings

Google Drawings

drawings.google.com

Thangs

Thangs

thangs.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية