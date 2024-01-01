SelfCAD

SelfCAD

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الموقع الإلكتروني: selfcad.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SelfCAD على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

المشكلة: من الصعب تعلم البرامج ثلاثية الأبعاد ذات المستوى الاحترافي، في حين أن البرامج ذات المستوى الأولي بطيئة ومحدودة. وكلاهما يتطلب برامج متعددة لإنجاز مهمة الطباعة ثلاثية الأبعاد. يوفر الحل SelfCAD إمكانات على المستوى الاحترافي، كما أنه سهل التعلم وسريع ولا يتطلب أي برامج إضافية لإنجاز مهمة الطباعة ثلاثية الأبعاد. يقوم برنامج SelfCAD بنفس الشيء بالنسبة لصناعة التصميم بمساعدة الكمبيوتر ثلاثية الأبعاد كما فعلت Wix في صناعة تصميم الويب وفعلته Canva في صناعة التصميم الجرافيكي. الأسواق المستهدفة مستخدمو النماذج ثلاثية الأبعاد المتوسطة، B2C، ومؤسسو B2B2C آرون بروير - المؤسس والرئيس جورج واينبرجر الرئيس التنفيذي
الفئات:
Photography & Graphics
برامج الطباعة ثلاثية الأبعاد

الموقع الإلكتروني: selfcad.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SelfCAD. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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