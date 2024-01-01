المشكلة: من الصعب تعلم البرامج ثلاثية الأبعاد ذات المستوى الاحترافي، في حين أن البرامج ذات المستوى الأولي بطيئة ومحدودة. وكلاهما يتطلب برامج متعددة لإنجاز مهمة الطباعة ثلاثية الأبعاد. يوفر الحل SelfCAD إمكانات على المستوى الاحترافي، كما أنه سهل التعلم وسريع ولا يتطلب أي برامج إضافية لإنجاز مهمة الطباعة ثلاثية الأبعاد. يقوم برنامج SelfCAD بنفس الشيء بالنسبة لصناعة التصميم بمساعدة الكمبيوتر ثلاثية الأبعاد كما فعلت Wix في صناعة تصميم الويب وفعلته Canva في صناعة التصميم الجرافيكي. الأسواق المستهدفة مستخدمو النماذج ثلاثية الأبعاد المتوسطة، B2C، ومؤسسو B2B2C آرون بروير - المؤسس والرئيس جورج واينبرجر الرئيس التنفيذي

الموقع الإلكتروني: selfcad.com

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