Canvas Web

التقط المساحات بتقنية ثلاثية الأبعاد باستخدام جهاز iPad أو iPhone. وفر ساعات العمل في القياسات الميدانية والرسومات المضمنة ونماذج CAD

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