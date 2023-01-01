Dimensions.com هي قاعدة بيانات مرجعية مستمرة للرسومات ذات الأبعاد التي توثق القياسات والأحجام القياسية للأشياء والمساحات اليومية التي تشكل عالمنا. تم إنشاء Dimensions.com كمورد عالمي لتوصيل الخصائص والأنظمة والمنطق الأساسية لبيئتنا المبنية بشكل أفضل، وهو عبارة عن منصة عالمية لزيادة المعرفة العامة والمهنية بالحياة والتصميم.

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