WebCatalog
Dimensions

Dimensions

dimensions.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Dimensions على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Dimensions.com هي قاعدة بيانات مرجعية مستمرة للرسومات ذات الأبعاد التي توثق القياسات والأحجام القياسية للأشياء والمساحات اليومية التي تشكل عالمنا. تم إنشاء Dimensions.com كمورد عالمي لتوصيل الخصائص والأنظمة والمنطق الأساسية لبيئتنا المبنية بشكل أفضل، وهو عبارة عن منصة عالمية لزيادة المعرفة العامة والمهنية بالحياة والتصميم.

الموقع الإلكتروني: dimensions.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Dimensions. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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