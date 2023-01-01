WebCatalog
KnowMore

KnowMore

knowmoreplatform.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من KnowMore على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

KnowMore هي منصة عالمية للعمل الحر تقدم: راتبًا ثابتًا قدره 8 دولارات أمريكية في الساعة أثناء العمل من المنزل، وملاحظات مستمرة، ونظيرًا دنماركيًا محترفًا

الموقع الإلكتروني: knowmoreplatform.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ KnowMore. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Kwork

Kwork

kwork.com

20/20 Insights

20/20 Insights

2020insights.net

WorkMotion

WorkMotion

workmotion.com

StarMeUp

StarMeUp

starmeup.com

Dimensions

Dimensions

dimensions.com

Homeaglow

Homeaglow

homeaglow.com

Facet

Facet

facet.thirtymadison.com

Wyscout

Wyscout

wyscout.com

Echo

Echo

eo.chat

classkick

classkick

classkick.com

Mozart Data

Mozart Data

mozartdata.com

Met Office

Met Office

metoffice.gov.uk

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية