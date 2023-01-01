WebCatalog
GCF Global

GCF Global

edu.gcfglobal.org

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من GCF Global على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

GCFGlobal - حرية تعلم ما تريد، عندما تريد، مجانًا تمامًا! تحقق من الحياة اليومية والرياضيات الأساسية والتدريب على الكمبيوتر اليوم!

الموقع الإلكتروني: edu.gcfglobal.org

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ GCF Global. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Coach Outlet

Coach Outlet

coachoutlet.com

Knowunity

Knowunity

knowunity.com

TodayTix

TodayTix

todaytix.com

ValidatorAI

ValidatorAI

validatorai.com

Tangerine

Tangerine

tangerine.ca

ADF Cadets

ADF Cadets

apps.cadetnet.gov.au

Linux Survival

Linux Survival

linuxsurvival.com

Dimensions

Dimensions

dimensions.com

CARiD

CARiD

carid.com

Clio

Clio

clio.so

Argos

Argos

argos.co.uk

Lumosity

Lumosity

lumosity.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية