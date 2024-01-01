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WebCatalog

Mapware

Mapware

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: mapware.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Mapware على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Mapware is the future of drone mapping software. Generate bigger, better 3D maps in the cloud. With Mapware’s easy-to-use interface, anyone can turn 2D drone photos into photorealistic 3D environments using a process called photogrammetry. Powerful enough for the biggest challenges. Simple enough for any project. Whether you want to map one building, a dozen cell towers, a whole oil field, or even an entire city, Mapware is the best tool for the job. Our browser-based software is easy to access from any device.

الفئات:

Productivity
Drone Analytics Software

الموقع الإلكتروني: mapware.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Mapware. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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