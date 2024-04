Dronedesk is a business admin and flight planning web application built to help drone operators save time and money. It provides a fully integrated suite of tools including CRM, products creation and quoting & invoicing, asset management for drones, batteries and other hardware with maintenance scheduling, team management with certification tracking, flight logging and reporting by pilot, drone or battery, and more...

