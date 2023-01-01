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ServiceM8

ServiceM8

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الموقع الإلكتروني: servicem8.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ServiceM8 على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

ServiceM8 هو تطبيق للحرف وشركات الخدمات المنزلية مثل الكهربائيين والسباكين وعمال النظافة. فهو يساعد على إدارة جميع جوانب العمل، بدءًا من المكالمة الأولى للعميل وحتى الجدولة وعروض الأسعار وإدارة الوظائف وإعداد الفواتير والدفع.

الموقع الإلكتروني: servicem8.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ServiceM8. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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