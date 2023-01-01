يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ServiceM8 على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

ServiceM8 هو تطبيق للحرف وشركات الخدمات المنزلية مثل الكهربائيين والسباكين وعمال النظافة. فهو يساعد على إدارة جميع جوانب العمل، بدءًا من المكالمة الأولى للعميل وحتى الجدولة وعروض الأسعار وإدارة الوظائف وإعداد الفواتير والدفع.

الموقع الإلكتروني: servicem8.com

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