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OpenWrench

OpenWrench

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الموقع الإلكتروني: useopenwrench.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من OpenWrench على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يجعل OpenWrench الحفاظ على مرافق عملك أسهل وأكثر شفافية من أي وقت مضى. يمكنك إنشاء أوامر العمل وإرسالها، وتتبع آخر حالة للعمل الجاري والموافقة على الفواتير للدفع - كل ذلك دون مغادرة هاتفك. التقط صورًا للمشكلة أو قم بتحميلها من ألبوم الكاميرا. اتصل أو أرسل رسالة نصية أو أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى الفني المعين بنقرة واحدة. عرض مخطط زمني لجميع أنشطة الخدمة، بدءًا من الوقت الذي يقوم فيه الفني بجدولة مكالمة الخدمة حتى الانتهاء من العمل والخروج من موقع العمل. مع OpenWrench، أصبحت متابعة الصيانة أثناء التنقل أسهل من أي وقت مضى. ألم يحن الوقت لبدء تشغيل برنامج الصيانة الخاص بك كما لو كان في عام 2019؟

الموقع الإلكتروني: useopenwrench.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ OpenWrench. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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