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CakeBoss

CakeBoss

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الموقع الإلكتروني: cakeboss.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من CakeBoss على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يعد برنامج CakeBoss برنامجًا فريدًا من نوعه، تم تطويره بواسطة خباز منزلي للخبازين المنزليين. CakeBoss هو أفضل صديق لعملك. من إدارة الطلبات، إلى إعداد الفواتير، إلى الجدولة، إلى تحديد تكلفة الوصفات وتسعير سلعك بشكل عادل، يتعامل CakeBoss مع كل شيء!

الموقع الإلكتروني: cakeboss.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ CakeBoss. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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