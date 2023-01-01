يعد برنامج CakeBoss برنامجًا فريدًا من نوعه، تم تطويره بواسطة خباز منزلي للخبازين المنزليين. CakeBoss هو أفضل صديق لعملك. من إدارة الطلبات، إلى إعداد الفواتير، إلى الجدولة، إلى تحديد تكلفة الوصفات وتسعير سلعك بشكل عادل، يتعامل CakeBoss مع كل شيء!

الموقع الإلكتروني: cakeboss.com

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