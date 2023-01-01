WebCatalog
GorillaDesk

GorillaDesk

gorilladesk.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من GorillaDesk على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

بدءًا من جدولة المهام وحتى تحسين المسارات وإعداد فواتير العملاء وحتى تحصيل المدفوعات، يوفر لك برنامج مكافحة الحشرات من GorillaDesk كل ما تحتاجه. إبدأ اليوم! قم بتنمية أعمال الخدمة الميدانية الخاصة بك من خلال الجدولة الشاملة والفواتير والأتمتة والمزيد. يساعدك GorillaDesk على تنمية أعمالك وتنظيم عملياتك وتمكين الفنيين لديك وإبهار عملائك بأداة واحدة قوية وسهلة الاستخدام.

الموقع الإلكتروني: gorilladesk.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ GorillaDesk. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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