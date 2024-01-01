Enterpryze

Enterpryze

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الموقع الإلكتروني: enterpryze.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Enterpryze على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بزيادة هوامش الربح الخاصة بك إلى أقصى حد من خلال منصة الجرد رقم 1 للشركات الصغيرة والمتوسطة، وهي منصة سحابية قوية وسهلة الاستخدام لمساعدتك في إدارة مخزونك وعملائك ومورديك، كل ذلك في حل واحد. توقف عن إدارة أعمالك باستخدام المحاسبة الأساسية وجداول بيانات Excel. احصل على برنامج سحابي الكل في واحد مع إدارة علاقات العملاء (CRM) والخدمات والمحاسبة والخدمات المصرفية لتبسيط أنشطة عملك. تعتبر Enterpryze منصة ثورية للشركات الصغيرة والمتوسطة المتنامية التي تتطلع إلى تحديث وتبسيط العمليات التجارية. إنها تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير نظام إدارة أعمال متكامل تمامًا (المخزون، والتمويل، والمبيعات، وإدارة علاقات العملاء، وإدارة المخزون، والتصنيع، والتوزيع، والجدولة، والنفقات، وإعداد التقارير، والخدمات، وما إلى ذلك) بشكل آمن في السحابة.
الفئات:
Business
برامج المحاسبة
أنظمة تخطيط موارد المؤسسات

الموقع الإلكتروني: enterpryze.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Enterpryze. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Odoo

odoo.com

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QuickBooks Workforce

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Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

microsoft.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

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NetSuite

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QuickBooks Self-Employed

quickbooks.intuit.com

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Cin7

cin7.com

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CentralBOS

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