Infawork

Infawork

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: infawork.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Infawork على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Infawork هو البرنامج الوحيد الذي يحتاجه رواد الأعمال لبدء شركتك وتنميتها وإدارتها. تخيل برنامجًا تجاريًا لا تكرهه، ولا يكلفك آلاف وآلاف الدولارات، ولا يتطلب تشغيله درجة علمية متقدمة. تخيل برنامجًا واحدًا متكاملاً لجميع أعمال المحاسبة والموارد البشرية والطلب والإنتاج والمستودعات وإدارة المخزون وإعداد الميزانية والبائعين وإعداد التقارير. التجارة الإلكترونية وإدارة العملاء، بالإضافة إلى بعض الميزات الأخرى مثل البريد الإلكتروني والتقويم والرسائل الفورية. تخيل أن لديك شريكًا برمجيًا موجودًا فقط لمساعدة عملك على النجاح. إذا كنت تستطيع أن تتخيل كل هذا، فيمكنك أن تتخيل Infawork: برنامج أعمال ميسور التكلفة وسهل الاستخدام وشامل لبدء وإدارة وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
الفئات:
Business
أنظمة تخطيط موارد المؤسسات

الموقع الإلكتروني: infawork.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Infawork. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Workday

Workday

workday.com

Odoo

Odoo

odoo.com

QuickBooks Workforce

QuickBooks Workforce

quickbooks.intuit.com

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

microsoft.com

NetSuite

NetSuite

netsuite.com

QuickBooks Self-Employed

QuickBooks Self-Employed

quickbooks.intuit.com

Deskera

Deskera

deskera.com

ECOUNT ERP

ECOUNT ERP

ecount.com

Sage Accounting

Sage Accounting

sage.com

Acumatica

Acumatica

acumatica.com

weclapp

weclapp

weclapp.com

Sage Intacct

Sage Intacct

intacct.com

قد يعجبك أيضًا

transloads.co

transloads.co

transloads.co

Rackbeat

Rackbeat

rackbeat.com

Zibbet

Zibbet

zibbet.com

10X ERP

10X ERP

10xerp.com

Zimyo

Zimyo

zimyo.com

Iris Works

Iris Works

iris-works.com

Tall Emu CRM

Tall Emu CRM

tallemucrm.com

Trackabi

Trackabi

trackabi.com

Escapia

Escapia

escapia.com

Fygaro

Fygaro

fygaro.com

Striven

Striven

striven.com

jobalino

jobalino

jobalino.ch

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية