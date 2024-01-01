Infawork هو البرنامج الوحيد الذي يحتاجه رواد الأعمال لبدء شركتك وتنميتها وإدارتها. تخيل برنامجًا تجاريًا لا تكرهه، ولا يكلفك آلاف وآلاف الدولارات، ولا يتطلب تشغيله درجة علمية متقدمة. تخيل برنامجًا واحدًا متكاملاً لجميع أعمال المحاسبة والموارد البشرية والطلب والإنتاج والمستودعات وإدارة المخزون وإعداد الميزانية والبائعين وإعداد التقارير. التجارة الإلكترونية وإدارة العملاء، بالإضافة إلى بعض الميزات الأخرى مثل البريد الإلكتروني والتقويم والرسائل الفورية. تخيل أن لديك شريكًا برمجيًا موجودًا فقط لمساعدة عملك على النجاح. إذا كنت تستطيع أن تتخيل كل هذا، فيمكنك أن تتخيل Infawork: برنامج أعمال ميسور التكلفة وسهل الاستخدام وشامل لبدء وإدارة وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

الموقع الإلكتروني: infawork.com

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