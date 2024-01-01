Dappr

Dappr

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: dappr.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Dappr على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

ابدأ وأدر عملك في مكان واحد مع Dappr. قم بتكوين شركة ذات مسؤولية محدودة أو C-corp، واحصل على حساب جاري، وقم بإعداد المحاسبة، وتشغيل كشوف المرتبات، وإرسال الفواتير، وغير ذلك الكثير. Dappr هي المنصة الوحيدة التي تحتاجها!
الفئات:
Business
برامج المحاسبة

الموقع الإلكتروني: dappr.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Dappr. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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FreshBooks

freshbooks.com

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NetSuite

netsuite.com

FreeAgent

FreeAgent

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distrobird.com

Firstbase

Firstbase

firstbase.io

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Open

open.money

ZarMoney

ZarMoney

zarmoney.com

Holded

Holded

holded.com

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