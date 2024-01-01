يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Zenscale على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

Zenscale هي المنصة الوحيدة للشركات الصغيرة والمتوسطة لإيجاد حلول أعمال سهلة وبأسعار معقولة لإدارة/دعم عملياتها التجارية. هنا يمكنك الحصول على حلول في شكل تطبيقات الهاتف المحمول بالإضافة إلى أن الحزمة الكاملة تتضمن وحدات مختلفة مثل: إدارة الرواتب وإدارة المواد وتخطيط الإنتاج والمحاسبة المالية.

الموقع الإلكتروني: zenscale.in

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Zenscale. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.