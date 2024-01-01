Zenscale

Zenscale

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: zenscale.in

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Zenscale على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Zenscale هي المنصة الوحيدة للشركات الصغيرة والمتوسطة لإيجاد حلول أعمال سهلة وبأسعار معقولة لإدارة/دعم عملياتها التجارية. هنا يمكنك الحصول على حلول في شكل تطبيقات الهاتف المحمول بالإضافة إلى أن الحزمة الكاملة تتضمن وحدات مختلفة مثل: إدارة الرواتب وإدارة المواد وتخطيط الإنتاج والمحاسبة المالية.
الفئات:
Business
أنظمة تخطيط موارد المؤسسات

الموقع الإلكتروني: zenscale.in

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Zenscale. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

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Odoo

Odoo

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QuickBooks Workforce

QuickBooks Workforce

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Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

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NetSuite

NetSuite

netsuite.com

QuickBooks Self-Employed

QuickBooks Self-Employed

quickbooks.intuit.com

Deskera

Deskera

deskera.com

ECOUNT ERP

ECOUNT ERP

ecount.com

Sage Accounting

Sage Accounting

sage.com

Acumatica

Acumatica

acumatica.com

weclapp

weclapp

weclapp.com

Sage Intacct

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