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GoodBooks هو نظام معلومات EERP متطور. تخطيط موارد المؤسسات الموسعة (EERP) هو منهجية برامج إدارة متقدمة. GoodBooks هو تطبيق معياري يسمح للعملاء بدمج أنظمتهم أثناء مرورهم، وتنفيذ الوحدات بناءً على أهمية الأعمال. يشمل العملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المتوسطة والكبيرة في مختلف الصناعات والقطاعات بما في ذلك التصنيع والخدمات والخدمات اللوجستية وتجارة التجزئة وما إلى ذلك.

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