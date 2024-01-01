GoodBooks

GoodBooks

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الموقع الإلكتروني: goodbookserp.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من GoodBooks على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

GoodBooks هو نظام معلومات EERP متطور. تخطيط موارد المؤسسات الموسعة (EERP) هو منهجية برامج إدارة متقدمة. GoodBooks هو تطبيق معياري يسمح للعملاء بدمج أنظمتهم أثناء مرورهم، وتنفيذ الوحدات بناءً على أهمية الأعمال. يشمل العملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المتوسطة والكبيرة في مختلف الصناعات والقطاعات بما في ذلك التصنيع والخدمات والخدمات اللوجستية وتجارة التجزئة وما إلى ذلك.
الفئات:
Business
أنظمة تخطيط موارد المؤسسات

الموقع الإلكتروني: goodbookserp.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ GoodBooks. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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